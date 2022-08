GA-Sommergarten auf Bonner Bundeskunsthalle : Mit Gitarrenmusik auf Traumreise

Bonn Das Gitarren-Duo La Tierra Negra hat seine Zuhörer auf dem Dach der Bundeskunsthalle auf eine musikalische Traumreise mitgenommen. Auch beim letzten GA-Sommergarten in diesem Jahr herrschte wieder eine entspannte Atmosphäre.

Ein Hauch von Mittelmeer auf dem Dach der Bundeskunsthalle. Beim vierten und letzten GA-Sommergarten hat das Gitarren-Duo La Tierra Negra mit seinen mediterranen Gitarrenklängen die Besucher an die Mittelmeerküste entführt.

In gelöster Stimmung lauschten sie dem den beiden Musikern, die auf ihre ganz eigene Art die Gitarren miteinander singen ließen. Immer wieder warfen sie sich Themen und Rhythmen wie Spielbälle zu. Mit ihrer bildreichen und lebensfrohen Musik nahmen sie ihr Publikum so mit auf eine Traumreise zu: Ja wohin eigentlich? Das blieb – mit ein bisschen Fantasie – jedem ein bisschen selbst überlassen. So war es eine musikalisch temperamentvolle Matinee mit gefühlvollen Balladen und dem ein oder anderem sich entfachenden Gitarrenfeuerwerk.