Immer am Ball : Sein Hobby zum Beruf machen will Ty

Sein Hobby zum Beruf machen will Ty

Immer am Ball

Königswinter Wenn ich einmal groß bin, dann möchte ich Basketballer werden. Ich weiß schon recht viel darüber.

Ich erkläre mal die Basics: Man darf nur mit der Hand prellen und wenn man den Ball in zwei Hände nimmt, muss man abspielen oder werfen. Wenn man in den Korb trifft, kriegt man meistens zwei Punkte – es kommt darauf an, wo man steht. Im Kreis kriegt man einen Punkt, außerhalb des Kreises zwei Punkte, hinter der Mittellinie drei Punkte.