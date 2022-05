Wohnen & Leben in der Region : 10. Bonner Immobilienmesse

In diesem Jahr feiert die Bonner Immobilienmesse ihren 10. Geburtstag! Besuchen Sie uns am 17. September 2022 im Telekom Dome. Die Messe bietet wissenswerte Informationen rund um die Themen Kaufen und Verkaufen von Immobilien in Bonn und der Region.

Seit nunmehr 10 Jahren bieten wir mit der Bonner Immobilienmesse eine attraktive Plattform, um sich über aktuelle Immobilien- und Finanzierungsangebote zu informieren.

Die Messe findet am 17. September 2022 von 10 bis 17 Uhr im Bonner Telekom Dome statt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Informieren Sie sich bei Immobilienmakler, Finanzdienstleistern und Experten aus der Energiebranche und erfahren Sie mehr zu den Themen Kaufen und Verkaufen von Immobilien in Bonn und der Region.

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere Informationen? Bitte sprechen Sie mich an! Ich informiere Sie gerne.