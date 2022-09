Aussteller 2022 : Ausstellende Firmen und Unternehmen

Diese Aussteller präsentieren sich 2022 auf der 10. Bonner Immobilienmesse im Telekom Dome. Die Besucher haben wieder die Möglichkeit sich bei den hochkarätigen und regionalen Immobilien- und Finanzanbietern einen Überblick über den aktuellen Immobilienmarkt zu verschaffen.

Interessierte Besucher haben am 17. September 2022 auf der 10. Bonner Immobilienmesse in der Zeit von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit sich an den zahlreichen Ständen im Telekom Dome nach dem aktuellen Immobilienmarkt und über die Trends und Entwicklungen in Bonn und der Region zu informieren.