Aussteller Immobilienmesse : Dr. Oebels + partner

Wir freuen uns auf Sie Ihr Immobilienmakler in Bonn, Köln und im Rheinland Seit 1982 vermitteln wir Privat- und Investmentimmobilien: In unserem Heimatmarkt Köln, an unserem Standort Bonn und an unseren weiteren repräsentativen Standorten im gesamten Rheinland.

Unsere Kunden sind Privatpersonen, Erbengemeinschaften, Stiftungen, Unternehmen, aber auch institutionelle Investoren und professionelle Projektentwickler. Wir unterstützen Sie bei der Bewertung, dem Verkauf oder der Vermietung Ihrer Immobilie – und finden für Sie auch das passende neue Objekt.

Ganzheitlicher Service, ganzheitliches Know-how

Bei uns profitieren Sie nicht nur von Lokalverbundenheit und -kenntnis, sondern auch von ganzheitlicher Expertise. Gleich um welche Angelegenheit es sich handelt: Wir sind Ihr Ansprechpartner für Immobilien in Bonn und im Rheinland – und das erfolgreich seit vielen Jahrzehnten. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.