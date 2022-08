Aussteller Immobilienmesse : Kampmeyer Immobilien GmbH

KAMPMEYER Immobilien ist mehrfach ausgezeichneter Leistungsführer in der Vermietung und dem Verkauf von Wohnimmobilien mit Standorten in Bonn, Köln und Düsseldorf. Das Bonner Büro liegt zentral in der Reuterstraße 22 in Poppelsdorf

Von Standortanalysen über die Begleitung von Projektentwicklungen bis zur Vermarktung von Wohnungen und Einfamilienhäusern bieten wir mit bis zu 400 Miet- und 200 Kaufverträgen jährlich innovative und ergebnisorientierte Konzepte für den Immobilienverkauf und die Immobilienvermietung.

Dazu nutzen wir die gesamte Bandbreite der in der Immobilienwelt einsetzbaren Möglichkeiten und unsere über 27-jährige Erfahrung in der Metropolregion Rheinland.