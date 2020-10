Karrieremesse des GA : Bonner Karrieretage finden unter hohen Hygienestandards statt

Auf der Messe können Besucher mit Personalverantwortlichen namhafter regionaler Betriebe in Kontakt treten. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der General-Anzeiger und Kalaydo laden fast 60 Aussteller in den Telekom-Dome. Die Messe findet unter besonderen Hygienebestimmungen statt. Interessierte müssen sich im Voraus online registrieren.

Trotz Pandemie wird der Bonner Karrieretag, zu dem kalaydo.de und General-Anzeiger zum mittlerweile achten Mal einladen, unter hohen Sicherheitsstandards am Donnerstag, 29. Oktober, stattfinden können. Die Leiterin des Karrieretags, Saskia Thurm, sagte zu den Herausforderungen im Vorfeld: „Die Vorbereitungen auf den diesjährigen Karrieretag waren unheimlich intensiv, da vieles einfach völlig neu organisiert wird. So muss sich zum Beispiel jeder Aussteller und jeder Besucher vorab online registrieren. Auf der Messe selbst sind dann die Laufwege komplett vorgeschrieben und verlaufen als Einbahnstraßensystem mit jeweils einem separaten Ein- und Ausgang.“

Das Hygienekonzept sei gemeinsam mit den Verantwortlichen des Telekom-Dome ausgearbeitet worden, „um allen Teilnehmern größtmöglichen Schutz zu bieten und den Aufenthalt so sicher und sorgenfrei wie möglich zu machen, so Thurm. Es wird einen Hygiene-Beauftragten vor Ort geben, der jederzeit telefonisch erreichbar ist. Die Daten aller Besucher und Aussteller werden für eine mögliche Rückverfolgung erfasst. Besucher erhalten im Vorfeld einen Ticketdownload. Die Tickets sind mobil verfügbar und ermöglichen einen kontaktlosen Zutritt. Ohne Registrierung wird der Zugang nicht gewährt. Die Hallenpläne berücksichtigen die einzuhaltenden Sicherheitsabstände. In der gesamten Halle darf eine begrenzte Maximalanzahl nicht überschritten werden.