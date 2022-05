Hier Ihren nächsten Urlaub buchen! : 3. Bonner Reisemesse

Weltweit war Reisen aufgrund der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt möglich. Umso größer ist in diesem Jahr die Reiselust der Menschen. Besuchen Sie die 3. Bonner Reisemesse am 3. September 2022 in der Stadthalle Troisdorf.

Die Corona-Situation hat es uns die letzten beiden Jahre leider nicht möglich gemacht die Bonner Reisemesse durchzuführen. Umso glücklicher sind wir, dass wir die Messe in diesem Jahr durchführen können.

Die Messe findet am 3. September 2022 von 11 bis 17 Uhr in der Stadthalle Troisdorf statt.

Informieren Sie sich bei Reiseveranstaltern, Busunternehmern und Tourist-Informationen über neue, spannende Reiseziele für Ihren nächsten Urlaub.

