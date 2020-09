Interaktive Karte : Raus geht’s – Lust aufs Wandern!

Bedingt durch die aktuellen Umstände kann eine so große Veranstaltung wie der GA Wandertag in Verbindung mit seiner Wander- & Outdoormesse nicht stattfinden. Daher wird es dieses Jahr eine größere Sonderveröffentlichung rund um die Themen Wandern und Outdooraktivitäten geben.

Der General-Anzeiger kann wegen der Corona-Pandemie seinen Wandertag in diesem Jahr nicht durchführen. Deswegen findet leider auch die dazugehörige Wandermesse nicht statt.

Um unseren Lesern aber auch in diesem Jahr einen Zugang zu den Ausstellern und Angeboten zu ermöglichen, gibt es heute, 19. September 2020 eine größere Sonderveröffentlichung bei uns in der Zeitung, in der Sie viele interessante Themen rund um Outdooraktivitäten finden.