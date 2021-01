Kostenpflichtiger Inhalt: In der Region Bonn/Rhein-Sieg zahlen deutlich mehr Verbraucher kontaktlos per Karte : Das Smartphone als Geldbeutelersatz ist noch selten

Der Anteil der Menschen, die in der Region mit dem Smartphone bezahlen, ist noch nicht so weit hoch, steigt aber aber. Foto: dpa/Franziska Gabbert

Bonn Immer weniger Menschen in der Region zücken Münzen und Scheine beim Einkauf. Die Corona-Pandemie hat dem bargeldlosen Bezahlen per Karte beim Einkauf einen deutlichen Schub verliehen. Das kontaktlose Zahlen per Girocard läuft anderen Möglichkeiten den Rang ab.