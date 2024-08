Neuzüchtung einer Dahlie mit betörendem Duft Der „Erpeler Himmelsstürmer“ ist einzigartig auf der Welt

Erpel · Sie begeistern schon lange mit ihrem Duft, jetzt gibt es in Erpel einen neuen, farbenprächtigen Ableger der Dahlie. Wie der benannt ist und was die Blume so besonders macht.

26.08.2024 , 20:00 Uhr

Im Wortsinne ein Garten Eden ist der Dahliengarten „Erpeler Blumentälchen“, wo die Besucher beim „Tag der Dahlie“ in aller Ruhe die Ruhe des Pflanzenparadieses und die Farbenvielfalt der Blumen auf sich wirken lassen konnten. Foto: Frank Homann

Von Mario Quadt Redakteur Siebengebirge