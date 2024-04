Kommentar zur Rede von Emmanuel Macron an der Sorbonne Der Unruhestifter

Rein äußerlich ist der Unterschied zwischen den beiden Auftritten von Emmanuel Macron an der Pariser Sorbonne frappierend. 2017 trat ein jugendlicher Wahlsieger vor seine Zuhörerinnen und Zuhörer, um seine europapolitischen Ideen wie ein Feuerwerk zu zünden. Sieben Jahre später sprach ein an den Schläfen ergrauter Präsident, der seine Verve zwar nicht verloren hat, aber in der Realität angekommen ist. Die Umfragen bei den Europawahlen sind schlecht, er selbst ist unbeliebt und sein Land gehört mit einem Haushaltsdefizit von 5,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu den Schlusslichtern der EU.