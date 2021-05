Kostenpflichtiger Inhalt: Preisgekrönter Bürobau : Ein Stück Schweiz in Remagen

Statt Galaparty nur ein Paket: Tobias Götz aus der Geschäftsleitung von Pirmin Jung mit der Auszeichnung Bauplus vom Bundesministerium. Foto: Martin Gausmann

Remagen Das neue Bürogebäude von Pirmin Jung fällt auf: Der sanierte Güterbahnhof an der B9 in Remagen besticht durch seine luftige Holzfassade und die klare Struktur des Gebäudes. Hier will man gerne arbeiten – auch weil das Team einen respektvollen Umgang, flache Hierarchien und nette Arbeitsroutinen pflegt.