Bonn-Vertrag Jetzt beginnt die Zeit der Prüfungen

▪ Internationales: Unter Federführung des Auswärtigen Amtes soll eine Strategie für Bonn als Sitz der Vereinten Nationen (UN) in Deutschland erarbeitet werden. Um UN-Einrichtungen und andere internationale Organisationen in die Stadt zu holen, sei ein Liegenschaftskonzept notwendig, mit dem kurzfristig Gebäude zur Verfügung gestellt werden könnten. Das scheint in früheren Fällen schwierig gewesen zu sein, wie angedeutet wird. Das Wasserwerk und das benachbarte Pumpenhaus sollen den UN für „Konferenz- und Besprechungszwecke“ zur Verfügung gestellt werden. Der Bund kündigt an, alle zwei Jahre die „Zukunft Bau“ in Bonn durchzuführen. Darüber hinaus sollen Konferenzen zu Themen wie nachhaltige Entwicklung sowie IT- und Cybersicherheit in den Blick genommen werden.