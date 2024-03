Toni Schumacher wird 70 Kölner Torwartlegende blickt auf ein theaterreifes Leben

Diese Schöpfung der bildenden Kunst lag lange im Verborgenen, bis sie wieder das Licht der Welt erblickte. Jahrelang muss sie ein tristes Dasein geführt haben in einem hinteren Winkel des Geißbockheims. Bis sie in die Hände, krumm und schief, eines Mannes fiel, der sich quasi als Archäologe der eigenen Vergangenheit bewährte. Toni Schumacher also stöberte Toni Schumacher auf, ein Bildnis seiner selbst. Ein besonderes Bildnis, das nun seit Jahren schon auf den cremefarben getünchten Wänden seines schmucken Hauses in einem südlichen Kölner Vorort recht cool dreinblickt. Zu sehen: ein Fußballprofi mit Lockenpracht und Schnauzbart, der zu einer Ikone stilisiert wurde.