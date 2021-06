Kreis Ahrweiler : Hidden Champions aus dem Kreis Ahrweiler

Mit MK Technology sitzt im Gelsdorfer Gewerbepark ein sogenannter Hidden Champion. !997 Michael Kügelgen das Unternehmen gegründet. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Wussten Sie, dass ein Grafschafter Unternehmen Elon Musk beim Bau der wiederverwendbaren Trägerrakete „Space X“ geholfen hat? Immerhin hat das Unternehmen die Gießanlage geliefert, mit der Teile des Raketentriebwerks hergestellt wurden. Gleich sechs solcher „Hidden Champions“, Unternehmen also, die Innovationskraft und Exportstärke zeigen und oft in einer Nische unterwegs sind, hat die Uni Trier für den Kreis Ahrweiler in einer aktuellen Studie ausgemacht. Wir stellen sie vor.