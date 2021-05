Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Prozess am Amtsgericht Montabaur : Urteil mit Augenmaß

Rechtsextreme bei der Demo im vergangenen November in Remagen. Foto: Martin Gausmann

Remagen/Montabaur Der Zweck, und mag er in Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Rechtsextremismus noch so „edel“ sein, heiligt die Mittel – die Gewalt – nicht. Das Gericht in Montabaur fällte ein Urteil mit Augenmaß.