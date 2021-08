Hilfe für die Katastrophengebiete : „Wir schreien und bitten, dass etwas passiert“

Improvisierte Pressekonferenz im THW-Zelt in Kreuzberg: Die Ahrtal-Bürgermeister: (v.l.) Guido Nisius, Andreas Geron, Cornelia Weigand und Guido Orthen. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekräftigen die Bürgermeister der betroffenen Regionen ihre Forderungen nach mehr Unterstützung von Bund und Land. Die Menschen bräuchten eine Perspektive für die Zukunft an der Ahr.

Von Raphaela Sabel

Die vier Bürgermeister der vom Hochwasser betroffenen Verbandsgemeinden und Städte entlang der Ahr bekräftigen in einer gemeinsamen Pressekonferenz die Forderung nach erheblicher Unterstützung für die Katastrophenregion durch Bund und Land. Der Wiederaufbau sei zu komplex, um auf lokaler Ebene bewältigt zu werden. Zudem bräuchten die Menschen vor Ort nun deutliche Zeichen, dass das Leben und Arbeiten an der Ahr künftig wieder möglich sein kann.

Drei Wochen nach der Flutkatastrophe fand die gemeinsame Pressekonferenz der betroffenen Ahrtalkommunen in Kreuzberg statt. Eingeladen hatte die Initiatorin des vorausgegangenen Briefes an die Regierung, Cornelia Weigand, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr (parteilos), in dem sie bei Land und Bund um weitere Hilfe gebeten hatte. Der Wiederaufbau sei zu komplex, um auf lokaler Ebene bewältigt zu werden. Gemeinsam mit ihr geladen hatten der Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler Guido Orthen (CDU), der Stadt Sinzig, Andreas Geron (parteilos), und der Verbandsgemeinde Adenau, Guido Nisius (CDU). Die drei wichtigsten Forderungen aus dem offenen Brief des Vortrags, den Weigand nicht als Brandbrief, vielmehr als Hilferuf sehe, stellte sie in der Konferenz wie folgt dar: Die Forderung nach einem Sonderbeauftragten auf Bundesebene, nach einer Perspektive für das Ahrtal und einem umfangreichen Hochwasserschutzkonzept.

Gedenken für Opfer der Flutkatastrophe Am 28. August im Aachener Dom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei dem geplanten Gedenken für die Opfer der Flutkatastrophe am 28. August im Aachener Dom eine Rede halten. Das hat am Mittwoch das Bundespräsidialamt bestätigt. Steinmeier werde aber nicht bei dem ökumenischen Gottesdienst sprechen, sondern bei einem sich unmittelbar anschließenden Gedenkakt. Zu dem Gottesdienst haben die beiden christlichen Kirchen eingeladen. Er soll vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und vom Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, gestaltet werden. Eingeladen werden sollen Geschädigte der Flutkatastrophe, Hinterbliebene, Helfer, Notfallseelsorger und Vertreter der betroffenen Nachbarländer. Vertreter anderer Religionsgemeinschaften sollen den Gottesdienst mitgestalten. Aus der Politik werden nach dpa-Informationen neben den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, Malu Dreyer (SPD) und Armin Laschet (CDU), die Spitzen der fünf Verfassungsorgane erwartet. Das sind neben dem Bundespräsidenten: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundesratspräsident Reiner Haseloff, Bundeskanzlerin Angela Merkel (alle CDU) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth. dpa

Bundestagswahlen dürften dem Langfristprojekt Wiederaufbau Ahrtal nicht im Weg stehen, „was wir brauchen ist Kontinuität“, so Weigand. Auch daher rührt ihr Appell für einen festen Beauftragten oder gar ein Team, ausgestattet mit Sonderkompetenzen. Kompetenzen, die die länderübergreifende Zusammenarbeit vereinfachten, schnellere Entscheidungen zuließen und Expertenwissen bündelten. Den Bedarf für diese Position sieht Weigand dabei nicht nur für die aktuelle Katastrophensituation an der Ahr, sondern perspektivisch für ganz Mitteleuropa, da man in vielen Gebieten Gefahr liefe, dass sich solche Ereignisse wiederholten. „Modelle zum Umgang mit solchen Katastrophen müssen jetzt gefunden werden.“

Auch die Konzepte zum Hochwasserschutz müssten sofort angegangen werden. „Wir können nicht alle und alles auf den Hang verlegen“, so die parteilose Verbandsbürgermeisterin. „Wir brauchen Konzepte, was man auch in den Tallagen geschützt wiederaufbauen kann.“

Auf die erste Reaktion der Bundesebene, in diesem Fall zur Aussage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), er sei davon überzeugt, die Länder müssten diese Sache in die Hand nehmen und sich dabei auf die Unterstützung des Bundes verlassen können, sagte Weigand, dass sie hoffe, dass das letzte Wort in der Sache noch nicht gesprochen sei. Landesgrenzen seien in dieser Debatte nicht hilfreich. Nicht nur, weil Wetterphänomene keine Grenzen kennen, sondern auch, weil die Komplexität und Tragweite der Katastrophe das Land Rheinland-Pfalz überforderten.

Allein für den Wiederaufbau werde voraussichtlich ein Etat in der Größenordnung der Hälfte des aktuell verwalteten Landesetats benötigt.

Zudem wünschten sich die Redner für ihre Bürger deutliche Zeichen der Politik, dass ein Leben und eine Zukunft an der Ahr wieder möglich sein werden. Zugeständnisse aus Berlin und Mainz könnten Hoffnung machen. „Jetzt brauchen wir vielleicht Trinkwasser, aber wir brauchen auch eine Perspektive“, so Weigand weiter. Die Menschen müssten wissen, wann wieder mit einem intakten Straßennetz und einer funktionierenden Wirtschaft zu rechnen sei. Diese Perspektive müsse heute geschaffen werden, damit es sich für die Menschen lohne, wieder etwas aufzubauen, und damit es nicht zu einer erheblichen Abwanderung der Bevölkerung und damit Verödung des Ahrtals käme. Stadtbürgermeister Orthen ergänzt: „Wir haben im Moment nichts mehr, auf dem wir Zukunft aufbauen können. Die politischen Signale werden bestimmen, ob wir die Menschen zum Wiederaufbau bringen können oder nicht.“

Einig waren sich alle Bürgermeister, dass diese bisher nie dagewesene chaotische Situation nach pragmatischen, schellen und unkonventionellen Lösungen verlange. Orthen sagte gar: „Wir brechen gerade teilweise das Recht, treffen Entscheidungen außerhalb unseres Kompetenzbereichs, aber wir leben eben immer noch im Katastrophengebiet.“ Geron, Bürgermeister von Sinzig forderte in diesem Zusammenhang beispielsweise Entfristung – normale Tagesfristen für laufende Anträge und Verfahren könnten mit total unterbesetzten und erschöpften Verwaltungen nicht funktionieren.

Die Konferenz wurde bewusst in den Trümmern des Katastrophengebiets Altenahr-Kreuzberg abgehalten, um Verständnis für das Ausmaß der Verwüstung zu schaffen. Auch erste Zahlen und Schätzungen sollten den Grad der Zerstörung demonstrieren: Allein in Dernau, so Weigand, seien von 612 Häusern 542 überflutet gewesen. Altenburg sei zu 100 Prozent überflutet worden, und in Rech seien 143 von 223 Häusern betroffen. Zudem bezifferte die Bürgermeisterin allein für ihre Verbandsgemeinde die ausstehenden Reparaturzahlungen für die Instandsetzung der Straßen auf 100 Millionen und für entstandene Schäden an Kläranlagen auf 108 Millionen. Orthen rechnet allein für Bad Neuenahr-Ahrweiler mit Schäden von sechs bis sieben Milliarden Euro, summiert aus Schäden der kommunalen Infrastruktur, privater Schäden und Schäden der Wirtschaft. Schon im Brief stand: „Wenn wir das Ausmaß der Zerstörung sehen, ist klar, dass all die bisherigen Hilfen und deren Organisation nicht ansatzweise ausreichen werden.“