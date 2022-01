Hauptbahnhof Dortmund wegen unbekanntem Gegenstand geräumt

Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Dortmund Wegen eines zunächst verdächtigen Gegenstandes in einem Schließfach ist ein großer Teil des Dortmunder Hauptbahnhofs am Dienstag zeitweise geräumt worden. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatte am frühen Nachmittag in einem Fach einen großen quadratischen Gegenstand gefunden, den auch die Polizei nach erster Inaugenscheinnahme nicht habe zuordnen können, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag.

Nach näherer Untersuchung des verdächtigen Objekts unter anderem mit einem Röntgengerät konnten Entschärfungsexperten der Bundespolizei jedoch Entwarnung geben: Es gehe keine große Gefahr von dem Fund aus.

Der Zugverkehr rollte wieder an. Für weitere Untersuchungen des Gegenstandes bleibe zunächst nur der unmittelbare Bereich an den Schließfächern abgesperrt. Was genau in dem Schließfach gefunden worden war, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Zuvor waren sowohl die Haupthalle als auch zahlreiche Gleise, Bahnsteige und der Zugang dorthin gesperrt worden. Der Zugverkehr ruhte zunächst im gesamten vorderen Bereich des Bahnhofs.

