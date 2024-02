Verkaufsoffener Sonntag Bad Neuenahr-Ahrweiler Im Ahrtal wird es bald „frühlingsbunt“

Kaum sind die Kamelle-Rufe verstummt, stehen im Ahrtal bereits die nächsten Festivitäten an. Los geht’s am letzten Märzwochenende, das unter dem Motto „frühlingsbunt“ steht. An den Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Fülle von Frühlingsangeboten und bunten Farben in den Innenstädten von Bad Neuenahr, Ahrweiler und im Mittelzentrum. Schon am Samstag, 23. März, wird hier von 10-18 Uhr einiges los sein. Abgerundet wird das Shopping- und Erlebniswochenende für die ganze Familie mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 24. März ab 13 Uhr.