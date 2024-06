Rettungshubschrauber war im Einsatz Zwei Verletzte nach Unfall auf der A3

Laut der Pressestelle der Autobahnpolizei handelt es sich nach ersten Erkenntnissen vom Unfallort um einen Alleinunfall, an dem lediglich ein Fahrzeug beteiligt war. In dem Wagen hatten zwei Personen gesessen, die beide schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Unfall passierte an der Anschlussstelle Bad Honnef. Die Unfallursache werde noch ermittelt, so hieß es aus der Pressestelle. Geprüft werde dabei auch, ob möglicherweise ein internistischer Notfall den Unfall auslöste.