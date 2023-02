Karnevalszug in Adendorf : Aus Knallbonbons werden Knall-Frösche

Wachtberg-Adendorf Neuer Termin für den Adendorfer Karnevalszug beschert den Veranstaltern mehr Gruppen und mehr Zuschauer am Straßenrand.

Jahrzehntelang fand im Wachtberger Ortsteil Adendorf immer zum Karnevalsfinale am Veilchendienstag der Straßenkarneval mit einem Karnevalszug statt. Schon für das Jahr 2021 hatten die veranstaltenden Hetzbröde den Termin um zehn Tage vorverlegt, um mehr Zuschauer und teilnehmende Gruppen für die Teilnahme zu gewinnen, so der Präsident und 1. Vorsitzende des Adendorfer Karnevalsverein, Martin Wagner. „Diesmal ist alles super gelaufen und es standen mehr Zuschauer am Straßenrand und es waren mehr Zugteilnehmer dabei als früher“ sagte Wagner am Zugende zufrieden am Samstagnachmittag.

Lang gepflegten Freundschaften zahlten sich aus

Und die lange gepflegten Freundschaften zu benachbarten Karnevalsvereinen machten sich wieder bemerkbar. Die KG Grün-Gelb Fritzdorf und die KG Ringener Windbüggele waren in großer Formation auf den Straßen in Adendorf mit dabei. Bei den in Ringen und Fritzdorf stattfindenden Karnevalszügen werden sich die Adendorfer dann mit großer Vereinsbeteiligung revanchieren. Und auch die anderen teilnehmenden Gruppen, wie „Die chaotischen Dorfkinder“, die diesmal mit reichlich Qualm aus ihrem Karnevalswagen den Töpferort vernebelten und „Die Jungen Jecken“ aus Berkum, die als schick gekleidete Flugzeugcrew unter dem Motto „Wat och kütt, mer fleje durch et Leeve“ auftraten, sorgten für Begeisterung am Straßenrand. Die gute Freunde-Gruppe von Eva Metternich und die aus früheren Jahren bekannte Knallbonbons-Gruppe, die als „Knall-Frösche“ mit Froschkönigin Ria Müller samt einer großen Weihnachtskugel sich den Weg zum Ziel des Festzuges bahnte, hatten reichlich Spaß. Am Straßenrand wurden die kleinen und großen Zuschauer mit reichlich Wurfmaterial belohnt. Die Alte-Herren-Mannschaft des SV Alemania Adendorf, der Turnverein und die Freundesgruppe „Super Mario“ ließen sich genauso feiern wie der Gesangverein Adendorf mit seiner 1. Vorsitzenden Marlies Frech. Die Chormitglieder hatten violette Umhänge an und trugen teilweise schrille Perücken. Live-Musik gab es durch das Blasorchester Hönningen .