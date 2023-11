Proklamationen in Sankt Augustin und Niederkassel Die Tollitäten für die Session 2023/24 machen sich bereit

Karnevalszeit ist die Zeit der Prinzen. Ganz unterschiedlich sieht man sie ihre Regentschaft ausüben. Mal sind sie allein in den Sälen unterwegs, mal tauchen sie mit Bauer und Jungfrau auf, oder aber sie haben eine Prinzessin an ihrer Seite. In Sankt Augustin gibt es ein Novum in diesem Jahr. Hier regiert nun Klaus II. von der Prinzengarde der Stadt Sankt Augustin die Narren. Und das gemeinsam mit seiner Frau, Prinzessin Augustina Nicole I., die selbst Mitglied der KG Blau-Wieße Essele ist. In dieser Session stehen die Narren eng zusammen, denn Prinzengarde und Essele feiern beide 70-Jähriges. Obendrein werden die Feierlichkeiten durch das 50-jährige Jubiläum des Tambour Corps Sankt Augustin Blau-Weiß Menden 1974 vervollständigt. Auch die Ehrengarde Hangelar unterstützt die Gemeinsamkeit.