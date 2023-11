Proklamation in Linz Prinz Norbert II „vun dr Jass“ regiert die Narren der „Bunten Stadt“ Linz

„Alaaf Prinz Norbert II ,vun dr Jass“: Jetzt hat Linz ganz offiziell wieder einen Prinzen. Das Funken-Korps Schwere Artillerie Rut-Wiess 1939 feiert nicht nur sein 85jähriges Bestehen, sondern stellt auch den neuen Prinzen, der in der Proklamation am 11.11. mit vielen Überraschungen in der ausverkauftem Stadthalle von Linz gebührend in seiner Rolle begrüßt wurde.