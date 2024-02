„Jeckes Rathaus“ in Bad Honnef Raderdolle Verwalter suchen im Bad Honnefer Rathaus nach den fehlenden Penunzen

Die Gruppe „Kaschämm“ heizte den Bediensteten der Stadt als Eisbrecher ordentlich ein, im Nu wurde geschunkelt, getanzt und mitgesungen. Und schließlich flog sogar ein Engelchen in Begleitung eines Harfen-Teufelchens (Katja Hurrelmann) ein. Angelica Sommer im himmlischen Weiß bestach mit ihrer Rede über das Rathaus-Universum, das sie von oben stets im Blick hat. „Der Kämmerer hat große Not. Beim Thema Haushalt sieht er rot. Die Stadt ist klamm, es fehlt an Geld – egal, wie viel und oft er zählt“, reimte sie. Die Lösung? „Die Drachenfels-Esel! Statt auf Berge spazieren, könnten sie doch ordentlich Dukaten produzieren. Doch dann dämmert’s ihm und er kommt dahinter: Die Esel gehören zu Königswinter.“ Und als „Engel-Chor“ stimmte das Publikum ein: „Et kütt wie et kütt, et bliev wie et wor im Rathaus von Honnef, jedes Johr.“