Karneval in Schweinheim : „Schweenem“ feiert Straßenkarneval mit Veedelszoch

Karneval in Schweinheim

Schweinheim Buntes Treiben in Schweinheim: 1117 Jecke zogen durch den Bad Godesberger Ortsteil und sorgten für gute Stimmung. Dass sich das Bad Godesberger Prinzenpaar Prinz Peter I. und Godesia Alexandra den Zoch nicht haben entgehen lassen, war klar: Sie sind Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Schweinheim.

17 Gruppen mit angemeldeten 1117 Jecken zogen am Sonntag ab 14 Uhr durch „Schweenem“. Veranstalter des Zugs war die KG Schweinheim, die in diesem Jahr das Prinzenpaar stellt. Prinz Pete I. und Godesia Alexandra nahmen den Zug von der Bühne an der Quellenstraße aus ab und wurden ihrerseits von den Vorbeiziehenden bejubelt. Die meisten Teilnehmenden waren Fußgruppen. „Es freut uns immer wieder, welche Ideen die Schulklassen und die Kindergärten haben, Kostüme selbst zu basteln und den Zug bunt zu gestalten“, freute sich Zugleiter Knut Petersen.