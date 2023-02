Endspurt : Wäscherprinzessin „verdammt dankbar“

Obermöhne Ina Harder, Melanie Menzel vom Komitee Nixen vom Märchensee, Wäscherprinzessin Lena Obliers und Monika Fritzsche (v. l.) heizten die Jupp-Gassen-Halle in Oberkassel ein. Foto: Stefan János Wágner

Oberkassel/Beuel Bevor der Sitzungskarneval vom Straßenkarneval abgelöst wird, wurde am Wochenende noch einmal gebürtig gefeiert: unter anderem auch von den katholischen Frauen in Oberkassel und auf der Pfarrkarnevalssitzung in St. Josef.

Das letzte große Wochenende des Sitzungskarnevals in dieser Session ist beendet. Unter anderem in Oberkassel und Beuel wurde noch einmal kräftig gefeiert. Die Elferratsfrauen der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) hatten am Samstagnachmittag in die Jupp-Gassen-Halle, dem Oberkasseler Gürzenich, eingeladen.

Die „Jecke Kaasseler Wiever“ um Präsidentin Monika Fritzsche feierten gemäß ihres Mottos: „Mit ganz großem Kino sin mer widder he!“ in vollem Haus mit dem Tanzcorps der Nixen vom Märchensee, dem Tambourcorps Grün-Weiß Bonn-Oberkassel und vielen anderen. „Alle Stücke sind mit großem Schwung und Elan wochenlang einstudiert worden“, betonte Fritzsche.

Lena Obliers, Mitglied des Oberkasseler Damenkomitees Nixen vom Märchensee, wurde als Wäscherprinzessin gefeiert. „Meine Oma war schon Wäscherprinzessin. Ich bin stolz, die Tradition fortsetzen zu dürfen“, sagte sie sichtlich gerührt. „Ich bin verdammt dankbar, so ein starkes Komitee hinter mir zu haben“. Sie freut sich auf den Rathaussturm.

Zu Gast waren auch die LiKüRa-Prinzessin Angela I.und das Bonner Kinderprinzenpaar. Hits der großen Kölner Karnevalsbands brachten die zwanzig als Köche verkleideten Musiker der Erpeler Gulschakapell in den „Gürzenich“. Obermöhne Ina Harder zeigte sich begeistert von der Sitzung: „Da kann sich mancher Verein eine Scheibe abschneiden.“

Selbst auf die Beine gestellt

Auch das Damenkomitee St. Paulus feierte am Wochenende was das Zeug hält. Sonntagnachmittag folgten 140 Frauen der Einladung in der Pfarrsaal von St. Josef in der Johann-Link-Straße in Beuel. Die Sitzung hat seit 1963 Tradition.

Präsidentin Christiane Statz ist Karnevalsprofi. 1985 war sie Wäscherprinzessin. Bis heute lebt sie die karnevalistische Tradition mit ganzem Herzen und scharrt zwanzig begeisterte Mitstreiterinnen in ihrem Komitee um sich. Seit September saßen die Frauen wöchentlich zusammen, in Planungen für den jecken Nachmittag vertieft.

„Das Programm wird fast ausschließlich mit eigenen Kräften gestaltet“, berichtete Satz über den Pfarrkarneval. Und sie haben viel auf die Beine gestellt: als Gäste konnten die Wäscherprinzessin Lena I., das Kindercorps der Beueler Stadtsoldaten, Claudia Stolte-Herdler alias Oma Finchen, eine Erpeler Veedelsmöhne, und das Männerballett des I. RKG Gemütlichkeit aus Essen begrüßt werden.