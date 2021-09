Karneval : Vier Frauen regieren Wormersdorf

Rheinbach-Wormersdorf Die Wormersdorfer Fidelen Burgfrauen haben zum großen Kinder- und Familienfest geladen – und dabei ihr erstes Jugenddreigestirn sowie ihre Prinzessin vorgestellt.

Premiere für Jugenddreigestirn

Die drei besuchen das Erzbischöfliche St. Joseph Gymnasium in Rheinbach und tanzen in den Gruppen der Fidelen Burgfrauen. Kein Wunder, dass die drei jungen Mädchen Karneval zu ihren Hobbys zählen. Außerhalb der Karnevalszeit steht für die künftige Prinzessin Leistungsschwimmen, Turnen, Backen und Lesen ganz oben auf der Liste der Freizeitbeschäftigungen.

Proklamation am 13. November

Für die künftige Bäuerin Celina sind es die Pfadfinder und der Gardetanz, für die künftige Jungfrau Lillith ebenfalls die Pfadfinder, Hip-Hop-Tanzen und Zeichnen. Seine erste Rede meisterte das Jugenddreigestirn souverän – und lud alle ein, bei der Proklamation am 13. November in der Turnhalle dabei zu sein.

Eltern waren Prinzenpaar

18 Jahre lang hatte die künftige Prinzessin Melanie in den verschiedenen Burgfrauen-Tanzgruppen getanzt. Seit 2010 ist sie festes Mitglied des Damenkomitees. Als närrische Regentin ist sie quasi Wiederholungstäterin, denn bereits 1998/99 regierte sie als Kinderprinzessin zusammen mit ihrem Kinderprinzen Patrick I. (Karow). Der Bazillus Karnevalensis wurde ihr in die Wiege gelegt, denn schon ihre Eltern Leo und Sybille Mauel hatten in der Session 2005/06 als Prinzenpaar in Wormersdorf regiert.