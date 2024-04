Jedermanns Lieblinge: Macarons Klein, bunt, rund

Die Touristin trippelt vor der Vitrine mit den kleinen runden Backwaren in allen Farben auf und ab. Sie kann sich nicht entscheiden, was sie in ihre elegante hellgrüne Schachtel packen und mit nach Hause nehmen soll. Lieber einen braunen Klassiker mit Schokolade oder etwas Ausgefallenes in Blau oder Gelb? Immer wieder fragt sie auf Englisch nach, so dass die Kundschaft im Laden des Pâtissiers Ladurée an den Pariser Champs-Élysées bereits ungeduldig wird.