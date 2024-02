Bauunternehmung Herfen Meister Rat Kompetenz und Werterhaltung am Bau

Die Überraschung war groß: Im Zuge von Straßenbauarbeiten durch die Stadt hatte eine Hausbesitzerin in Bad Honnef erfahren, dass die Stützwand am Fuße ihres Hanggrundstücks Schräglage hatte. Weil sie bei anderen Projekten schon wiederholt gute Erfahrungen mit der Bauunternehmung Herfen gesammelt hatte, wandte sich die Frau wieder an das Unternehmen aus Wachtberg-Niederbachem. Erneut fand sie in dem Meisterbetrieb verlässliche und kompetente Fachleute für die Sanierung des instabil gewordenen Teils der Stützmauer, der komplett entfernt und neu errichtet wurde, um die Standsicherheit der Mauer wieder zu gewährleisten.