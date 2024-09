Sommerspiele in Los Angeles Konflikt mit Olympia: Tour de France erst im August?

Bereits in diesem Jahr musste die Tour-Organisation ASO umplanen. Wegen der Sommerspiele in Paris endete die Rundfahrt nicht wie gewohnt auf den Champs-Élysées, sondern in Nizza. In Jahren der Sommerspiele begann die Tour in der Vergangenheit in der Regel eine Woche früher, meistens Ende Juni. Dies ließe sich mit dem LA-Termin so nicht lösen.