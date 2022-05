13.05.2022

Hendrik Wüst (CDU)

Seit dem 27. Oktober 2021 steht Hendrik Wüst an der Spitze der NRW-Landesregierung - als Nachfolger von Armin Laschet. Er ist auch Vorsitzender der Landes-CDU in Nordrhein-Westfalen. Zuvor war der 46-Jährige Landesverkehrsminister. Dem Landtag in Nordrhein-Westfalen gehört er seit dem Jahr 2005 an. Von 2006 bis 2010 war Hendrik Wüst Generalsekretär der NRW-CDU. Nachdem bekannt geworden war, dass die NRW-CDU Schreiben verschickt hatte, in denen verschiedenen Sponsoren Gesprächstermine mit Ministerpräsident Jürgen Rüttgers gegen Bezahlung angeboten wurden, übernahm Wüst die politische Verantwortung und erklärte seinen Rücktritt als Generalsekretär.