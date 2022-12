Beschädigte Mauer an der Bahnhofstraße : Lessenicher warten eineinhalb Jahre auf Instandsetzung

Lessenich Vor eineinhalb Jahren beschädigte ein LKW die Mauer an der Bahnhofstraße. Lange passierte danach nichts. Das sorgte sogar für ungewöhnlichen Protest. Nun hat die Stadt begonnen, die Mauer instand zu setzen.

Bruno Euskirchen ist an diesem Donnerstagvormittag gut gelaunt. „Ich habe es gerade festgestellt“, sagt der Vorsitzende des Ortsausschusses Lessenich-Meßdorf über die Arbeiten an der Mauer in der Bahnhofstraße, die am Tag zuvor begonnen haben. Lange hatten die Lessenicher darauf gewartet.