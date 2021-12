Mann soll Ehefrau in Badewanne ertränkt haben: Festnahme

Wermelskirchen Ein 59-Jähriger soll in Wermelskirchen bei Köln seine Ehefrau in der Badewanne ertränkt haben. Der Verdächtige sei am Mittwochnachmittag festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Demnach hatte der Mann am Vortag selbst die Rettungskräfte alarmiert.

Diese hätten im Haus der Eheleute noch versucht, die leblose 58-Jährige zu reanimieren.

Bei der anschließenden Obduktion hätten sich dann Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergeben, sagte ein Polizeisprecher. Der 59-Jährige sei daraufhin festgenommen worden. Er sollte am Donnerstag vor den Haftrichter kommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

