Kommentar zum 1:1 des 1. FC Köln : Beim 1. FC Köln gibt es ein neues Selbstverständnis

Köln Neben dem neuen Spielsystem, der entfachten Euphorie und der offensiven Spielfreude hat Trainer Steffen Baumgart dem 1. FC Köln noch einen ganz anderen positiven Aspekt beschert: ein neues Selbstverständnis.

Gute zehn Wochen ist Steffen Baumgart nun beim 1. FC Köln als Trainer im Amt. Es kommt einem länger vor. Der Coach hat sich bereits Spitznamen wie „Sumoringer“ erarbeitet, seinen Ruf als Antreiber, Motivator gefestigt, ist mit kleinen Videos viral gegangen. Er hat in Köln eine lange vermisste Euphorie entfacht und gleichzeitig komischer Weise für Ruhe hinter den Kulissen gesorgt.

Und – das ist der wichtigste Faktor – im Spiel ist die Handschrift des Trainers deutlich zu erkennen. Der FC des Abstiegskampfs der vergangenen Saison ist in der aktuellen nicht mehr wiederzuerkennen. Mutige Offensive statt verängstigte Defensive. Da ist die zweite Halbzeit gegen den SC Freiburg ganz sicher nicht als Rückfall in alte Zeiten zu bewerten. Dazu hat er einzelne Spieler verbessert. Spieler wie Anthony Modeste, an dessen Kölner Zukunft noch nicht einmal die blindesten Zweck-Optimisten geglaubt haben. Baumgart hat schon jetzt zahlreiche seiner bei Amtsantritt propagierten Vorsätze umgesetzt.