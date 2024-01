Kommentar zum Bahnstreik Eine Katastrophe für Deutschland

Es ist der Aufreger dieser Woche: In Deutschland hat der längste Bahnstreik aller Zeiten begonnen. Fast sechs Tage lang steht der Bahnverkehr bundesweit still. Dieser überzogene, arrogante und ignorante Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist eine Katastrophe für das Land. Für Millionen Pendler und Geschäftsreisende, die nicht oder nur schwer an ihre Ziele kommen. Für Zehntausende Unternehmen, die auf Lieferungen angewiesen sind. Für die Volkswirtschaft als Ganzes, die in einer Schwächephase steckt und bereits angeschlagen ist. Der Bundesverband der Industrie rechnet mit einer Milliarde Euro Gesamtschaden. Das kann sich Deutschland nicht leisten.