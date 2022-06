Kommnetar zu neuen Waffenlieferungen an die Ukraine : Balanceakt

Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2 A7V. Foto: dpa/Philipp Schulze

Berlin Kurz nach dem Besuch von Kanzler Olaf Scholz in Kiew will die Union den Druck zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine erhöhen. Die sollte die Bundesregierung bereitstellen, meint unser Autor.