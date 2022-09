Kommentar zur Konzertierten Aktion : Beruhigendes Signal

Meinung Die Bundesregierung kann und darf den Tarifpartnern nicht hineinreden in die Lohnpolitik. Dadurch ist die Konzertierte Aktion nicht besonders wirkmächtig. Sinnlos ist sie allerdings dennoch nicht, meint unsere Autorin.

Auch jetzt konnte Scholz nach dem zweiten Treffen nicht viel Neues berichten. Das liegt aber in der Natur der Sache: Die Bundesregierung kann und darf den Tarifpartnern nicht hineinreden in die Lohnpolitik, um eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern. Die Tarifautonomie ist verfassungsrechtlich geschützt; das hat sich bewährt. Dennoch macht diese Aktion Sinn: Es ist vernünftig und wirkt auf Bürger und Unternehmen beruhigend, wenn sich alle Seiten „unterhaken“, um mal eine Lieblingsvokabel des Bundeskanzlers zu bemühen.

Zur Inflation kommen jetzt die Vorzeichen einer tiefen Rezession hinzu. In dieser Situation kann die Wirtschaft erst recht keine Zukunftsversprechen etwa in Form von Beschäftigungsgarantien abgeben. Von den Gewerkschaften bei weiter steigenden Inflationsraten eine Politik der Lohnzurückhaltung zu verlangen, kann jenseits der zu beachtenden Tarifautonomie schon aus Gerechtigkeitsgründen nicht funktionieren.

Dass die Regierung Sonderzahlungen der Arbeitgeber an ihre Beschäftigten von bis zu 3000 Euro steuerfrei stellen will, ist ein Mittel, das bereits in der Corona-Pandemie ganz gut funktioniert hat und Druck aus Tarifverhandlungen nehmen kann. Ob das in der Breite funktioniert, ist aber fraglich: Viele Betriebe haben Existenznöte und können ihren Beschäftigten kaum mehr Geld zahlen.