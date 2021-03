Kostenpflichtiger Inhalt: Deichkind in der Lanxess-Arena : Das letzte Konzert vor Corona

Die Hamburger Electropunks von Deichkind treten auf, und eine Konzerthalle voller Menschen flippt aus (hier die Sparkassen-Arena in Kiel): Lang ist’s her. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Meinung Am 29. Februar 2020 besuchte unser Autor das „Deichkind“-Konzert in der Lanxess-Arena. Was damals noch keiner wusste: Es sollte das letzte Konzert für ganz lange Zeit werden – nach 52 Wochen ist sie immer noch nicht zu Ende.