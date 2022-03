Kommentar zum Umgang der Politik mit dem Krieg : Deutsches Kleinklein

Videoschalte: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während seiner Rede im Bundestag. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Meinung Der Bundestag hat am Donnerstag einen seiner unwürdigsten Momente erlebt. Da fleht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Liveschalte Deutschland um mehr Hilfe an. Und die Abgeordneten gehen danach zur Tagesordnung über.