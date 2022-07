Deutschland gegen England : Ein Erfolg für den Frauenfußball

Begeisternd: Lina Magull erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die DFB-Frauen. Foto: AP/Alessandra Tarantino

Meinung Bonn Auch wenn die deutsche Nationalmannschaft eine begeisternde EM nicht mit dem Titel in Wembley krönen kann: Sie hat dem Frauenfußball in Deutschland einen enormen Schub gegeben - vor allen durch die Art, wie sie in England aufgetreten ist.