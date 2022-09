Anrede im Wandel : Siezt Du noch oder duzen Sie schon?

In englischsprachigen Ländern ist das Sie unbekannt, außer in Shakespeare-Dramen.

Das Du als persönliche Ansprache befindet sich in Deutschland auf dem Vormarsch, das Sie verliert an Boden. Während die einen die neue Lockerheit feiern, möchten andere in vielen Situationen lieber beim Distanz wahrenden Sie bleiben. Hier folgt ein Plädoyer für das Du.