Kommentar zum Bruttoinlandsproukt : Ein Umbau der Wirtschaft ist notwendig

Geldanlage und Vermögensaufbau : So schützen Sie Ihr Vermögen vor der Inflation! Dieses Jahr hat es in sich: Der Krieg in der Ukraine, die drastisch gestiegenen Preise, die Verknappung und Verteuerung insbesondere von Gas und Strom sowie die Rezessionssorgen lassen viele Anlegerinnen und Anleger ratlos zurück. Sie fragen sich, ob und wie sie überhaupt noch Geld anlegen können. Diese und weitere Fragen beantwortet Martina Patzek, Niederlassungsleiterin der unabhängig beratenden Quirin Privatbank in Köln. Zudem bietet das Institut einen kostenlosen Vermögens-Check an, um die Effizienz Ihrer Anlagen zu prüfen und mehr aus Ihrem Geld zu machen (Formular siehe unten).