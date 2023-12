Kommentar zur AfD in Sachsen Ein Verbot der AfD ist keine Lösung

Rhetorische Frage: Wen überrascht die Einstufung der AfD in Sachsen als rechtsextrem? Schulterzucken, wahrscheinlich die wenigsten. Gerade in den ostdeutschen Ländern schalten die Parteikader in Reden regelmäßig jene Filter ab, die ihnen im Westen bei manchen noch die Einschätzung sichern, eine national- konservative Partei zu sein. Doch die Personaltableaus in Bund und Ländern zeigen: Die gemäßigteren Mitglieder der AfD werden von den Extremisten systematisch an den Rand gedrängt. Der verbotene sogenannte „Flügel“ des rechtsradikal-völkischen Thüringer Landeschefs Björn Höcke bildet längst die ideologische Mitte der Partei.