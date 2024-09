Gespräche zur gemeinsamen Migrationspolitik beendet Eine verpasste Chance

Das zweite Treffen zwischen Ampel- und Unionspolitikern zur Migrationspolitik ist gescheitert. Populisten haben es jetzt einfacher als zuvor, die Parteien der politischen Mitte in der Migrationspolitik gemeinsam an den Pranger zu stellen – nach dem Motto: Seht her, sie kriegen es einfach nicht hin, auch nicht zusammen.