Kommentar zum Ärger vor einem Selenskyj-Besuch in Deutschland Extrem misslich

Es hätte ein Besuch mit Ausrufezeichen werden sollen: Wolodymyr Selenskyj in Deutschland! Erst Berlin, dann der Karls-Preis in Aachen. Ob es nun, nach Bekanntwerden geheimer Reisepläne noch dazu kommt, ist offen. Vielleicht schaltet sich Selenskyj nächste Woche virtuell in Aachen zu, wenn der Karlspreis an ihn und an das ukrainische Volk verliehen werden soll. Die Überraschung, angeblich ausgeplaudert von einem Mitarbeiter der Berliner Polizei, ist jedenfalls dahin, die Gefahr für Selenskyj gestiegen, der Ärger zwischen den Regierungen in Kiew und Berlin vernehmlich.