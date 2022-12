Kommentar zur Entlassung von Boris Becker : Zu früh zu viel

Frei: Boris Becker. Foto: AP/Frank Augstein

Meinung Bonn Nun ist Boris Becker also wieder frei. Nach sieben Monaten in einem britischen Gefängnis kehrt der frühere Tennisstar als Abgeschobener in seine Heimat Deutschland zurück. Derweil hat die Vermarktung seines Falls bereits begonnen.