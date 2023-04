Meinung zum E-Roller-Verbot in Paris Hausgemacht

Viele der Probleme sind hausgemacht und haben ihre Ursache bei den Start-ups, die diese Fahrzeugflotten betreiben und an ihnen verdienen. Sie fluten ganze Städte mit den Gefährten, ohne sich in irgendeiner Weise um die Folgen zu kümmern. Das ist fatal, denn die Städte selbst sind in der Regel erst einmal mit Neuem völlig überfordert. Wer nur rechtlich prüft, was nicht geht, bekommt die Probleme nicht in den Griff.