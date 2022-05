Kommentar zur Situation im Ukraine-Krieg : Hoffnungsschimmer

Die Evakuierung ukrainischer Soldaten aus Mariupol gibt ein wenig Hoffnung in diesem Krieg, dessen Verlierer schon feststeht: Wladimir Putin. Ihm gehen die Truppen aus, Logistik und Nachschub sind auf erbärmlichem Niveau, die Kampfmoral ist schlecht.

Es gibt noch Lichtblicke in diesem Krieg. Wenige zwar, aber es gibt sie. Nach wochenlanger Blockade und schwierigen Verhandlungen sollen nun rund 250 ukrainische Soldaten – schwerverletzt oder verletzt – das von russischen Truppen eingekreiste und zuletzt dauerbombardierte Asow-Stahlwerk in Mariupol verlassen können. Ob diese Zusage in einem Krieg, in dem die Propaganda über die Wahrheit siegt, komplett eingehalten wird, muss sich noch erweisen. Dass Russland jetzt Kämpfer des ukrainisch-nationalistischen Asow-Regiments von der Evakuierung ausnehmen will, zeigt: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Trotzdem ist die Evakuierung schwerverletzter ukrainischer Soldaten ein Hoffnungsschimmer dafür, dass am Ende dieses Krieges ohnehin eine Verhandlungslösung stehen muss.