Vom wahren Wert des Goldes Im Bundesbanktresor ein Schatz ohne Nutzen

In unsicheren Zeiten erlebt Gold immer wieder einen Aufschwung. Und die Zeiten sind gerade schlecht. Insofern verwunderte die Rekordjagd beim Goldpreis nicht. Im Gegensatz zu Kryptowährungen wie dem Bitcoin ist das Edelmetall auch weit weniger schwankungsanfällig. Es liegt also nahe, dass Anleger und auch Staaten gern Reserven anlegen. Da wird auch ein wenig in den Kategorien der sparsamen Hausfrau gedacht. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not, lautet eine gängige Regel. Doch das ist nicht immer zeitgemäß.